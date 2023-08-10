Суд в Твери рассмотрит дело о заказных убийствах банды, причастной к гибели Михаила Круга

Фигурантами стали семь человек

ТВЕРЬ, 10 августа. /ТАСС/. Московский районный суд Твери рассмотрит уголовное дело о заказных убийствах в регионе в отношении в том числе участников ОПГ "Тверские волки", среди которых причастные к гибели исполнителя Михаила Круга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Да, дело поступило в суд, но пока еще не распределено судье", - сказал собеседник агентства.

В деле семь фигурантов, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении убийств, в подстрекательстве к убийствам и их организации. Трое из обвиняемых по уголовному делу - члены банды "Тверские волки" ("Ломовские") Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков - осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение заказных убийств в 2000-х годах на территории Тверской области.

Следствием установлено, что в период с 2001 года по 2002 год участники вооруженной преступной группы, исполняя заказ одного из руководителей банды, убили директора магазина "Автомир" в городе Кимры. Кроме того, они совершили заказное убийство криминального авторитета в Твери. Также, действуя по найму, один из обвиняемых убил предпринимателя в Торжке. Помимо этого, соучастниками в районе поселка Савватьево Калининского района совершено убийство криминального авторитета, деятельность которого была связана с алкогольной продукцией.

Ранее в СУ СК России по Тверской области сообщали, что четыре заказных убийства были раскрыты в процессе изучения дела об убийстве Круга. Тогда Агеев дал признательные показания, что вместе с другим участником ОПГ "Тверские волки" Дмитрием Веселовым в ходе ограбления дома напал на музыканта. Еще один член банды Осипов рассказал следователям, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Узнав, что в смерти Круга виновен Веселов, Осипов застрелил его в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. Агеев и Осипов сейчас отбывают пожизненный срок в колониях Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.