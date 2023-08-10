В Южной Корее из-за тайфуна "Канун" эвакуировали 10 тыс. человек

По данным метеорологической службы республики, это первый тайфун с подобной траекторией движения с начала наблюдений в 1951 году

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея по всей стране заблаговременно эвакуировали порядка 10 тыс. человек из-за тайфуна "Канун", который достиг юга Корейского полуострова. Об этом сообщил телеканал KBS со ссылкой на центральный штаб по мерам безопасности и противодействию катастрофам.

Число эвакуированных приводится по состоянию на 06:00 по местному времени (00:00 мск). В 09:20 (03:20 мск) тайфун достиг южной части Корейского полуострова. Как ожидается, он пройдет по всей его территории с юга на север. Метеорологическая служба Республики Корея отметила, что это первый тайфун с подобной траекторией движения с начала наблюдений в 1951 году.

Сильные ветра и дожди прогнозируются в том числе в густонаселенной агломерации Сеула. После полуночи в пятницу тайфун, как ожидается, достигнет Пхеньяна.

"Местные власти должны быть уверены, что жители опасных [с точки зрения возможности возникновения оползней и затопления] районов вывезены", - сказал премьер-министр Республики Корея Хан Док Су на срочном совещании. Он добавил, что местные власти могут рассмотреть возможность принудительной эвакуации в соответствии с требованиями безопасности.

По меньшей мере 44 человека погибли в Республике Корея в середине июля в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.