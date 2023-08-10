10 августа, 05:20
Лесные пожары в России

В Иркутской области площадь пожара в Витимском заповеднике выросла в 10 раз

Возгорание распространилось на 20 га

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 20 га действует в Витимском заповеднике в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона. За сутки площадь возгорания выросла в 10 раз.

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"На территории Витимского заповедника действует пожар на площади 20 га. <…> На землях заповедника работает 16 лесных пожарных", - говорится в сообщении.

В среду утром площадь пожара составляла 2 га. Причиной его возникновения стали грозы.

Всего, по данным на утро четверга, в Иркутской области зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей площади более 80 га.

  

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская область
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