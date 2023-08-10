Задымленность в Якутске может сохраниться до конца недели

В воздухе выявили превышение взвешенных веществ

ТАСС, 10 августа. Задымленность в Якутске от лесных пожаров сохранится до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики со ссылкой на руководителя ГБУ "Авиалесоохрана" Владимира Леонова.

"К концу недели ситуация с перемещающимися потоками воздушных масс стабилизируется. В радиусе более 220 км от города действующих лесных пожаров нет", - приводит пресс-служба министерства слова Леонова.

Он пояснил, что дым от пожаров Хабаровского края, Амурской области и лесных пожаров Усть-Майского районов Якутии благодаря атмосферному переносу достигает Якутска и центральных районов республики. По воздушному потоку дым идет в направлении центральных районов города.

"Мы связывались с коллегами из Хабаровского края, на их территории 49 удаленных пожаров, которые находятся в труднодоступных районах. По Амурской области 27 пожаров. Они граничат с нашей республикой. В Усть-Майском районе Якутии 16 пожаров, над тушением работают 626 человек на сегодняшний день", - цитирует пресс-служба Леонова.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния воздуха. По информации на 10 августа, выявлено превышение взвешенных веществ, по остальным химическим веществам - диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, саже (углероду) - превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.