10 августа, 04:16

В Ровненской области на западе Украины загорелась нефтебаза

Глава областной администрации Виталий Коваль сообщил, что огонь тушат 45 спасателей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нефтебаза горит в Дубенском районе Ровненской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

"Разрушена нефтебаза на Дубенщине", - сказал он в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. По словам главы обладминистрации, над тушением огня работают 45 спасателей, задействованы 14 единиц техники и пожарный поезд.

Видеообращение Коваль записал на фоне сильного пожара.

Ночью на всей территории Украины, включая Ровненскую область, объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в Черниговской области, работе системы ПВО и взрывах в Хмельницкой области, также о работе ПВО отчитывались власти Киевской области. 

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