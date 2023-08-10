В Ровненской области на западе Украины загорелась нефтебаза

Глава областной администрации Виталий Коваль сообщил, что огонь тушат 45 спасателей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Нефтебаза горит в Дубенском районе Ровненской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

"Разрушена нефтебаза на Дубенщине", - сказал он в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. По словам главы обладминистрации, над тушением огня работают 45 спасателей, задействованы 14 единиц техники и пожарный поезд.

Видеообращение Коваль записал на фоне сильного пожара.

Ночью на всей территории Украины, включая Ровненскую область, объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в Черниговской области, работе системы ПВО и взрывах в Хмельницкой области, также о работе ПВО отчитывались власти Киевской области.