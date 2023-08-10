Третьего подозреваемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте мужчины

ТАСС, 10 августа. Третьего соучастника избиения инвалида специальной военной операции, получившего ранение на Украине, объявили в международный розыск. Об этом сообщили в четверг в Забайкальском краевом суде.

"В настоящее время третий фигурант уголовного дела об избиении участников СВО 43-летний Иван Зырянов объявлен в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.

Также Нерчинско-Заводский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте мужчины. Зырянов холост, ранее не судим, нигде на работает, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.

Он также, как и другие два соучастника, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), п. "б" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом).

Ранее сообщалось, что под стражу заключили двоих мужчин, причастных к избиению двух участников СВО, один из них инвалид. Нападавшим также предъявлены обвинения. Все трое избили мужчин и повредили автомобиль инвалида СВО возле кафе в селе Нерчинский Завод. Мужчина с инвалидностью находится в больнице, его состояние удовлетворительное.