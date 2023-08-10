Губернатор Калужской области сообщил, что последствий после падения обломков БПЛА нет

Беспилотник сбили силами ПВО

ТАСС, 10 августа. Никаких последствий после падения обломков, сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в Малоярославецком районе Калужской области нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня в Малоярославецком районе в 04:03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал он.

Как сообщили в Минобороны России, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты РФ беспилотниками, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Уничтожено и подавлено 13 беспилотных летательных аппаратов.