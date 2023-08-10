В Южно-Сахалинске многоэтажный дом затопило после землетрясения

Жильцам причинен серьезный ущерб

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Землетрясение, произошедшее на юге Сахалина в среду утром, стало причиной затопления многоэтажного жилого дома в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили ТАСС в управляющей компании многоэтажки.

"В результате подземных толчков разорвало ливневую трубу здания. Нашей вины здесь нет, так как это форс-мажорные обстоятельства", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, жильцам дома причинен серьезный ущерб, сумма которого сейчас устанавливается. Кто будет его возмещать, пока неизвестно. Если будет доказано, что вина управляющей компании отсутствует, жильцам дома придется за свой счет устранять последствия в квартирах. По предварительным данным управляющей компании, только на одну просушку уйдет не менее недели.

Ранее сообщалось, что в среду утром в пригороде Южно-Сахалинска произошло землетрясение магнитудой 3,3. Сила подземного толчка составила до 4 баллов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин написал в своем Telegram-канале, что все городские службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он взял ситуацию под личный контроль и поручил всем профильным структурам вести непрерывный мониторинг обстановки, в том числе по обращениям горожан.