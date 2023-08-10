На Тайване истребитель совершил аварийную посадку после воспламенения двигателя

Инцидент произошел во время показательных полетов ВВС

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Истребитель IDF ВВС Тайваня совершил аварийную посадку после выполнения демонстрационного полета из-за воспламенения двигателя. Об этом говорится в заявлении штаба ВВС острова.

Инцидент произошел на базе ВВС "Цинцюаньган" в районе города Тайчжун. В четверг там проходили показательные полеты. Как отмечается, наблюдатели с земли заметили, что после взлета двигатель одного из истребителей выпускает пламя и искры. Диспетчеры передали эту информацию пилоту, после чего он успешно совершил посадку.

Истребители IDF были разработаны Тайванем и находятся на вооружении острова с 1992 года. Они являются одним из основных типов таких самолетов в составе ВВС наряду с французскими Mirage-2000 и американскими F-16.