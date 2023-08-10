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обновлено 10 августа, 05:48
Взрыв в Сергиевом Посаде

Загорский оптико-механический завод пока затрудняется оценить ущерб от взрыва

На предприятии пообещали оказать необходимую поддержку семьям пострадавших сотрудников

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Загорский оптико-механический завод окажет необходимую поддержку пострадавшим при взрыве сотрудникам и их семьям. Об этом ТАСС сообщили на заводе. При этом в пресс-службе ЗОМЗ отметили, что помещения завода застрахованы, но пока оценку ущерба провести затруднительно.

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"Взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЗОМЗ нанесен существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно. Имущество предприятия застраховано. Пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка", - отметили на заводе. 

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РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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