Загорский оптико-механический завод пока затрудняется оценить ущерб от взрыва

На предприятии пообещали оказать необходимую поддержку семьям пострадавших сотрудников

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Загорский оптико-механический завод окажет необходимую поддержку пострадавшим при взрыве сотрудникам и их семьям. Об этом ТАСС сообщили на заводе. При этом в пресс-службе ЗОМЗ отметили, что помещения завода застрахованы, но пока оценку ущерба провести затруднительно.

"Взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. ЗОМЗ нанесен существенный ущерб, но его точную оценку пока провести затруднительно. Имущество предприятия застраховано. Пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка", - отметили на заводе.