10 августа, 05:40

В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и усиления ветра

Порывы ветра могут достигать 20 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области из-за сильных дождей с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили а четверг в Амурском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение: днем 12 августа и 13 августа в отдельных районах Амурской области ожидаются сильные ливни, дожди и грозы. Местами при грозах ветер с порывами 15-20 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

По информации регионального гидрометцентра, погоду на выходных в Приамурье будет определять выход глубокого циклона, бывшего тропического шторма "Ханун", из-за которого в Приморье прогнозируют ливни и ураганный ветер. По одной из моделей его движения в субботу приземный центр циклона может сместиться на север Китая, а в воскресенье выйти на юг Приамурья. 

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