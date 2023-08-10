В Оренбуржье в ДТП на трассе погибли два человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 10 августа. Два человека погибли и четверо, включая 14-летнего подростка, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Северном районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель Lada Granta, житель республики Тыва 1998 года рождения, и пассажир данного автомобиля - жительница Новосибирской области 2001 года рождения - умерли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и трое пассажиров автомобиля Honda - жители Курганской области 1984, 2005 и 2009 годов рождения - с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сообщили в управлении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ночью на 1 213-м км автодороги Москва - Челябинск около села Богдановка водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda.