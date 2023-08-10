На северо-востоке Китая из-за тайфуна приостановили работу предприятий и занятия в школах

Штаб по борьбе с наводнениями призвал граждан оставаться дома

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Работа промышленных предприятий, движение общественного транспорта, занятия в школах приостановлены в китайском городе Шанчжи из-за приближения тайфуна "Канун". Об этом сообщает новостной сайт "Пэнпай".

"Продолжат функционировать муниципальные службы, но все предприятия, торговля, общественный транспорт, туристические достопримечательности, образовательные учреждения и строительные площадки должны приостановить свою деятельность", - говорится в экстренном уведомлении городского штаба по борьбе с наводнениями и засухой.

Ранее в этом месяце город уже пережил проливные дожди, вызванные тайфуном "Доксури".

"Метеорологические прогнозы показали, что "Канун", шестой тайфун в этом году, как ожидается, пройдет по городу в четверг, вызвав обильные осадки и сильный ветер", - предупреждает штаб. Согласно прогнозу, в некоторых районах города Шанчжи с четверга по субботу ожидается выпадение от 50 до 70 мм осадков.

Штаб по борьбе с наводнениями призвал граждан оставаться дома, а также обязал все окрестные населенные пункты, департаменты и подразделения заблаговременно подготовиться к потенциальным чрезвычайным ситуациям и быть готовыми оказать помощь населению при стихийных бедствиях в случае сильных дождей.