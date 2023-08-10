В Донецке и Горловке в результате обстрела ВСУ повреждены пять жилых домов

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов калибром 155 мм

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры повреждены в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что утром в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель, который позже умер.

"Утром в результате обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных формирований погиб мирный житель - снаряд попал в многоквартирный дом. Всего обстрелами противника было повреждено пять жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры в Киевском районе столицы ДНР и Горловке", - написал Пушилин.

Он добавил, что Киевский район Донецка подвергался обстрелу с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате загорелся жилой дом, в настоящее время пожар ликвидирован.