В Югре за сутки площадь природных пожаров превысила 2 тыс. га

В регионе зафиксировали 23 возгорания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 2 тыс. га, при этом почти все они действуют в Белоярском районе, где введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на утро 10 августа идет тушение 23 лесных пожаров на площади 2 098,08 га, в том числе 6 пожаров в Белоярском районе на площади 1 905,2 га", - говорится в сообщении.

В среду в Югре шло тушение 19 лесных пожаров на площади 1 178,3 га, в том числе 4 пожаров в Белоярском районе на площади 1 тыс. га.

В тушении пожаров задействованы более 300 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", главного управление МЧС России по Югре. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 548 лесных пожаров на площади 55 513,46 га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.