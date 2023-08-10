Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Поисковые работы продолжаются

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Судьба 12 человек, по уточненным данным, остается неизвестной после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее там сообщали, что девять человек числятся пропавшими без вести.

"По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.