Более 110 строений оказались повреждены в результате взрыва в Сергиевом Посаде

Среди них 100 жилых домов, включая частные, а также социальные и административные здания

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 строений, большинство из которых жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел 9 августа в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Одна из пострадавших умерла в больнице. По информации экстренных служб, по предварительным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.