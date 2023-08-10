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обновлено 10 августа, 07:45
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что от Клещеевки в результате боев уже "практически ничего не осталось"

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Врио главы ДНР Денис Пушилин
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

По словам врио главы ДНР, районе этого населенного пункта продолжаются тяжелые бои

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Клещеевка вся перерыта от снарядов, в результате боев за нее от населенного пункта "практически ничего не осталось". Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По его словам, в районе этого населенного пункта, который важен как высота для контроля за Артемовском (украинское название - Бахмут), продолжаются тяжелые бои. "Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но противник еле-еле уже удерживается. Здесь наши ребята молодцы, просто герои. От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live". 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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