Пушилин заявил, что от Клещеевки в результате боев уже "практически ничего не осталось"

По словам врио главы ДНР, районе этого населенного пункта продолжаются тяжелые бои

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Клещеевка вся перерыта от снарядов, в результате боев за нее от населенного пункта "практически ничего не осталось". Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в районе этого населенного пункта, который важен как высота для контроля за Артемовском (украинское название - Бахмут), продолжаются тяжелые бои. "Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но противник еле-еле уже удерживается. Здесь наши ребята молодцы, просто герои. От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".