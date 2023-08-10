В Свердловской области обнаружили тело 16-летней девушки в лесополосе

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский организовал проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском Свердловской области тело 16-летней местной жительницы, пропавшей в среду. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел города Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", - отметил он.

Следственный отдел по городу организовал проверку по факту происшествия, добавили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. Тело девушки направили на экспертизу для выяснения времени и причины смерти.