10 августа, 06:24

В Свердловской области обнаружили тело 16-летней девушки в лесополосе

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский организовал проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском Свердловской области тело 16-летней местной жительницы, пропавшей в среду. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел города Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", - отметил он.

Следственный отдел по городу организовал проверку по факту происшествия, добавили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области. Тело девушки направили на экспертизу для выяснения времени и причины смерти. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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