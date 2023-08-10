Пушилин заявил об отступлении ВСУ с потерями из Урожайного в ДНР

Врио главы региона рассказал, что ранее украинские штурмовые подразделения при поддержке бронетехники зашли в северную часть города

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в Донецкой Народной Республики (ДНР), однако с потерями после удара российской артиллерии и авиации отступили из населенного пункта. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Причем, что характерно, использовались в данном случае сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад вооруженных формирований Украины, - сказал Пушилин. - В данном случае была задействована и бронетехника, но как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции".

Он добавил, что ВСУ регулярно пытаются занять населенный пункт Старомайорское западнее Урожайного. "Нельзя сказать, что мы там улучшили свои позиции, но и противник никаких достижений там не имел. Но попытки предпринимаются регулярно", - сказал врио главы ДНР.

По словам Пушилина, успехи Вооруженных сил РФ наблюдаются на краснолиманском и купянском направлениях - здесь ВС РФ продвигаются ежедневно, не давая противнику закрепиться и создать укрепрайоны. Также постепенно продвижение идет на авдеевском направлении - российские войска планомерно занимают населенный пункт, бережливо относясь к собственным силам.