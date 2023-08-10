В островной зоне Херсонской области уничтожили две украинские лодки и гаубицу Д-30

В экстренных службах также сообщили об уничтожении гаубицы "Мста-Б" с боекомплектом

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили две лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены две лодки, десять боевиков ВСУ, гаубица Д-30 с боекомплектом", - сказал он.

В экстренных службах добавили, что также на херсонском направлении уничтожены гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, место дислокации ВСУ с четырьмя машинами, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему. На каховском направлении - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и позиция украинских подразделений.