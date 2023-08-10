В Новосибирской области арестовали отчима, который насиловал 14-летнюю падчерицу

Его заключили под стражу до 8 октября 2023 года

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Доволенский районный суд в Новосибирской области заключил под стражу 42-летнего местного жителя, который, по данным СМИ, изнасиловал свою падчерицу, девочка-подросток в результате забеременела. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в соцсети "ВКонтакте".

"Судом с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому преступления, сведений о его личности, вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 58 суток, то есть до 8 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении изнасилования несовершеннолетней. Уточняется, что он является сожителем матери потерпевшей.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в селе Доволенского района 14-летнюю девочку насиловал отчим. Об этом стало известно только после того, как девочка забеременела.