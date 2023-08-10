ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, - сообщили в ФСБ. - Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники".

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.