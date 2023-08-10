В Кургане водитель сбил людей на пешеходном переходе

Погибли женщина и ребенок

ТАСС, 10 августа. Женщина с малолетним ребенком погибли в результате ДТП в Кургане, сбивший их на пешеходном переходе водитель задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Госавтоинспекции города.

"Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440, двигаясь по улице Мостостроителей, <…> допустил наезд на пешехода 1992 года рождения, на руках которой находился ее несовершеннолетний сын 2021 года рождения. <….> В результате происшествия, пешеход 1992 года рождения скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний 2021 года рождения скончался в автомобиле скорой помощи в ходе реанимационных мероприятий. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, <…> фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на четверг, пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.