Более 170 куб. м завалов разобрали и вывезли после взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели МЧС на протяжении всей ночи продолжали аварийно-спасательные и другие неотложные работы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 170 куб. м разрушенных конструкций разобрано и вывезено с места взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Разобрано и вывезено 170 куб. м разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС на протяжении всей ночи продолжали аварийно-спасательные и другие неотложные работы. "С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений от граждан", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 строений, большинство из которых жилые дома.