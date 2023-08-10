10 августа, 07:19
Взрыв в Сергиевом Посаде

Более 170 куб. м завалов разобрали и вывезли после взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели МЧС на протяжении всей ночи продолжали аварийно-спасательные и другие неотложные работы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 170 куб. м разрушенных конструкций разобрано и вывезено с места взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Разобрано и вывезено 170 куб. м разрушенных конструкций", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС на протяжении всей ночи продолжали аварийно-спасательные и другие неотложные работы. "С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС России. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений от граждан", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 строений, большинство из которых жилые дома. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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