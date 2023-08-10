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обновлено 10 августа, 07:43
Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадской больнице после взрыва на лечении остаются 14 человек

Трое из них в тяжелом состоянии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. На лечении в Сергиево-Посадской больнице после взрыва остаются 14 человек, 3 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

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"В результате происшествия в Сергиевом Посаде в настоящее время в Сергиево-Посадской больнице остаются на лечении 14 человек, из них 3 в тяжелом состоянии в реанимации, остальные в средней степени тяжести. Ранее одна пациентка скончалась, а двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему", - отмечается в публикации.

Взрыв произошел 9 августа в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее.

Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
  

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РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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