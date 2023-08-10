В Тюмени суд оштрафовал мужчину, сбежавшего из сборного пункта военкомата

Ему назначили штраф размером 15 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата. Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Центральный районный суд вынес приговор в отношении Андрея К. 2004 года рождения, признанного виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). <…> Молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата. <…> Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 15 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Ковков был призван на службу и признан годным к ее прохождению. В мае 2023 года около 05:00 утра он убежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым. Отмечается, что у осужденного есть жена, которая находится на шестом месяце беременности, она, как и Ковков, не имеет официального дохода. "Сейчас он (осужденный - прим. ТАСС) понимает, что поступил неправильно. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным", - заключили в пресс-службе.