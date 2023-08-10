10 августа, 07:30,
обновлено 10 августа, 07:39
Взрыв в Сергиевом Посаде

СК задержал технического директора фирмы "Пиро-Росс"

© ГСУ СК России по Московской области

В фирме провели обыски и допросили сотрудников из числа руководящего состава

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи задержали технического директора компании "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

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"К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", - говорится в сообщении.  

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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