СК задержал технического директора фирмы "Пиро-Росс"

В фирме провели обыски и допросили сотрудников из числа руководящего состава

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи задержали технического директора компании "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", - говорится в сообщении.