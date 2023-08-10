В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали шесть человек

Среди них есть двое детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Шесть человек, включая двоих детей пострадали в ночном ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Примерно в 23:30 мск на седьмом километре автодороги "Северный обход города Ростова-на-Дону", водитель автомобиля ВА3-111930, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где это разрешено, в результате допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta. В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель Lada и его пассажиры 2018, 2013, 1988, 1998 года рождения, а также водитель автомобиля ВА3-111930", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенка 2018 года рождения перевозили без детского кресла, он госпитализирован. Девочка 2013 года рождения была пристегнута ремнем безопасности, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Ранее водитель, в салоне машины которого были дети, уже привлекался за нарушение правил перевозки детей.