Число погибших при обстреле ВСУ Токмакского района Запорожской области возросло до пяти

Село Трудовое 9 августа подверглось атаке со стороны украинских сил

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Число погибших мирных жителей в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Токмакского района Запорожской области увеличилось до пяти, сообщили оперативные службы региона.

"По уточненной информации, один из раненных при обстреле 9 августа боевиками ВСУ села Трудовое Токмакского района скончался в больнице. На данный момент число погибших составляет пять человек, раненых - два", - говорится в сообщении.

Село Трудовое подверглось атаке со стороны ВСУ в среду. Ранее оперативные службы сообщали о четырех погибших и двух пострадавших мирных жителях.