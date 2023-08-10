В Тверской области пропали женщина с ребенком

Их поиски ведутся третьи сутки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи и полиция разыскивают в Тверской области женщину и ее двухлетнюю дочь, поиски начались 7 августа, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Заволжским межрайонным следственным отделом г. Твери следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, до сих пор нет какой-либо информации о местонахождении женщины с ребенком. Сотрудники СК и полиции выезжали в дом, где живет женщина, проведен осмотр жилища.