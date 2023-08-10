На Украине четыре соратника Медведчука получили тюремные сроки

Согласно заявлению СБУ, осужденными якобы готовился "насильственный захват власти" в стране

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что к тюремным срокам приговорены четверо соратников украинского политика Виктора Медведчука по обвинению в подготовке госпереворота.

Спецслужба утверждает, что осужденными якобы готовился "насильственный захват власти". В числе задержанных - гражданин РФ, говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Фамилии фигурантов дела не указаны.

"Суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину - 10 лет, организатору преступления - 7 лет, а двум его сообщникам - по 5 лет", - сообщает СБУ.

По версии ведомства, некие общественные организации в Киеве должны были инициировать проведение в столице Украины национального собрания, на котором утвердить резолюцию "по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины". "СБУ предотвратила реализацию незаконных действий", задержав фигурантов вскоре после начала Россией специальной военной операции, говорится в сообщении.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", и его соратников. В апреле 2022 года Медведчук был задержан, обвинен в госизмене и нарушении законов ведения войны и заключен под стражу. В конце сентября Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.