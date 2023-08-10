Пытавшимся сбыть 45 кг наркотиков жителям Красноярска назначили 9 лет и 10,5 года колонии

Обвиняемые будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил 9 лет и 10,5 года колонии лишения свободы двум жителям Красноярска, у которых сотрудники полиции изъяли 45 кг наркотика, в том числе 39 кг гашиша и 6 кг кокаина. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 9 лет и 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов", - говорится в сообщении.

Они признаны судом виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). В суде установлено, что обвиняемые в марте текущего года прибыли в село Береговое Новосибирского района, откуда из места хранения извлекли наркотическое средство общей массой свыше 45 кг с целью дальнейшего сбыта. Как уточнили ТАСС в прокуратуре, в их число входило чуть более 39 кг гашиша и 6 кг кокаина. "Довести до конца преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, обвиняемые не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота", - уточнили в ведомстве.