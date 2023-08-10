Что известно об убийстве кандидата в президенты Эквадора

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборной встречи, которая прошла в среду вечером в столице страны Кито. Полиция задержала шестерых подозреваемых, один из них был смертельно ранен.
Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране в связи с убийством.
ТАСС собрал основную информацию об убийстве Фернандо Вильявисенсио.
Убийство кандидата в президенты
- Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи, нападавших было несколько.
- Девять человек были ранены в результате нападения на кандидата в президенты, среди них кандидат в Национальную ассамблею и двое полицейских.
- Полиция задержала шестерых подозреваемых в причастности к убийству Вильявисенсио в ходе рейдов в районах Конокото и Сан-Бартоло в Кито.
- Один из подозреваемых был смертельно ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности.
Нападения на офисы кампании Вильявисенсио
- Несколько офисов предвыборной кампании Вильявисенсио подверглись вооруженным нападениям после его убийства, сообщает местная газета El Universo.
- В 20 м от места убийства Вильявисенсио полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Отмечается, что правоохранительные органы ведут поиски аналогичных устройств в окрестностях, передает телеканал Ecuavisa.
- Вильявисенсио получал угрозы в свой адрес за несколько недель до покушения, сообщает агентство EFE.
Реакция в Эквадоре
- Президент объявил о введении режима чрезвычайного положения в Эквадоре на 60 дней. Также глава государства подписал указ о трехдневном национальном трауре.
- Четыре кандидата в президенты Эквадора - Отто Соннехольснер, Ян Топик, Яку Перес и Боливар Армихос - объявили о приостановке избирательных кампаний в связи с убийством их соперника.
- Президентские и парламентские выборы в Эквадоре пройдут в установленные сроки - 20 августа, - несмотря на убийство кандидата на высший государственный пост, заявила глава избирательного совета республики Диана Атамаинт.
Международная реакция
- Организация американских государств призвала усилить охрану кандидатов в президенты Эквадора после убийства Вильявисенсио, заявив, что преступление подрывает демократические институты в республике.
- Посол США в Эквадоре заявил, что Соединенные Штаты осуждают убийство кандидата в президенты Вильявисенсио и предлагают помощь в проведении расследования преступления.