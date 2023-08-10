В Москве задержали подозреваемого в ограблении пассажира в метро

Инцидент произошел в переходе станции метро "Преображенская площадь"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали на северо-востоке Москвы подозреваемого, напавшего на 61-летнего пассажира в переходе станции метро "Преображенская площадь". Об этом журналистам сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в совершении грабежа менее чем за сутки задержан ранее судимый 26-летний мужчина без определенного места жительства в Москве. Денежными средствами с похищенной банковской карты он распорядился по своему усмотрению", - сказал он.

По данным МВД, злоумышленник сначала ударил потерпевшего в спину. Когда тот упал, он вытащил из кармана его брюк банковскую и проездную карты, после чего скрылся с места преступления.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.