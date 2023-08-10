В Белгородской области трое пострадавших при обстреле со стороны ВСУ остаются в больницах

Губернатор региона Вячеслав Гладков также отметил, что в результате обстрела повреждены два частных домовладения и три автомобиля

БЕЛГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших при обстреле 9 августа Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Горьковский Грайворонского городского округа остаются в больнице, один человек отпущен домой на амбулаторное лечение. Всего за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области свыше 80 различных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе пять снарядов разорвались в центре поселка Горьковский. К большому горю, один человек погиб. Еще четверо человек пострадали. <…> Мужчина с нетяжелыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время трое пострадавших находятся в больницах. Мужчину с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии, а также мужчину с осколочными ранениями обеих стоп доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, а женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей в Грайворонской ЦРБ.

Гладков отметил, что результате обстрела в поселке Горьковский повреждены два частных домовладения - выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля, а на одной из улиц была повреждена линия электропередачи. "К настоящему времени электроснабжение восстановлено", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Грайворонском городском округе, как отметил губернатор, ВСУ также выпустили 16 минометных снарядов окраине села Сподарюшино, по окраине села Мокрая Орловка - 9, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе - 3 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа был сбит один беспилотник противника. "В Шебекинском городском округе по хуторам Марьино и Панков выпущено по пять минометных снарядов, по селу Муром - два, по МАПП (международный автомобильный пункт пропуска - прим. ТАСС) "Шебекино" - восемь минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - пояснил он.

Губернатор также сообщил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка - три, в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано пять прилетов. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущен один минометный снаряд, в Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый - установлено восемь прилетов. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка - зафиксировано четыре прилета. В этих населенных пунктах пострадавших и разрушений не выявлено.