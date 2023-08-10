10 августа, 08:32

Генпрокурор РФ поручил разобраться в причинах массовых отключений света в Дагестане

По данным прокуратуры, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил комиссию Генпрокуратуры в Дагестан, поручив разобраться в причинах массовых отключений электричества. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"По поручению Игоря Краснова в регион направлена комиссия работников Генеральной прокуратуры РФ. Им поставлена задача совместно с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и ПАО "Россети" разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в критическом положении оказались жители нескольких городов и районов республики, где с начала августа установилась аномальная жара.

"Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, не рассчитанной мощностью энергообъектов, и незаконными подключениями к электросетям", - отметили в Генпрокуратуре.

В связи с многочисленными авариями на подстанциях и возникшими перебоями в снабжении населения электричеством и питьевой водой генпрокурор дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан.  

Теги:
РоссияДагестанКраснов, Игорь Викторович
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