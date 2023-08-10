В Ростове-на-Дону откачивают воду из подтопленных территорий после ливня

Спасатели уже ликвидировали одно подтопление, в работе остаются шесть происшествий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели и специалисты коммунальных и дорожных служб ликвидируют последствия ливня в Ростове-на-Дону, в единую диспетчерскую службу уже поступило семь обращений от горожан, сообщается на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.

"По данным синоптиков, на территории города в утренние часы выпало 9 мм осадков. В единую диспетчерскую службу поступило семь обращений ростовчан: четыре аварийных дерева и три подтопления", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что к работе по откачке воды и устранению аварий привлекли спасателей управления по делам ГО и ЧС, бригады департамента автодорог и коммунальные службы, а также подразделения ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время ликвидировано одно подтопление, в работе остаются шесть происшествий.

"В настоящее время формируется новый грозовой фронт, в ближайшие часы ожидается обильное выпадение осадков", - уточнили в администрации.

В среду глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщал о том, что экстренные и коммунальные службы Ростова-на-Дону переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающихся ливней с грозой.

Ранее в ГУ МЧС России по региону объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По данным ведомства, с 9 по 11 августа местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с.