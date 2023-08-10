На юго-западе Франции загорелось зернохранилище

Радиостанция France Bleu передает, что есть угроза взрыва

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник в зернохранилище, расположенном недалеко от порта коммуны Ля-Рошель (департамент Приморская Шаранта) на юго-западе Франции, сохраняется угроза взрыва и распространения огня. Об этом говорится в сообщении радиостанции France Bleu.

По ее данным, возгорание было зафиксировано в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Речь идет о здании логистической группы SICA Atlantique. Радиостанция отмечает, что в зернохранилище находится несколько тысяч тонн пшеницы.

В борьбе с огнем принимают участие 10 пожарных расчетов, в ближайшее время ожидается подкрепление. Согласно информации противопожарной службы, возгорание возникло на конвейерной ленте для поднятия зерна, расположенной внутри здания.

Из помещений хранилища эвакуированы 20 человек. Вокруг него установлен периметр безопасности радиусом 200 м.