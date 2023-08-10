Суд арестовал счета экс-начальника Мурманскавтодора на 22 млн рублей

Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями

МУРМАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Суд арестовал имущество и счета на сумму 22 млн рублей экс-начальника учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (ГОКУ "Мурманскавтодор"), которого обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Бывший руководитель государственного учреждения Мурманской области предстанет перед судом за совершение должностных преступлений, повлекших многомиллионный ущерб. Судом принято решение о наложении ареста на имущество и расчетные счета обвиняемого на сумму 22 млн рублей", - говорится в сообщении.

По двум эпизодам преступлений в отношении экс-начальника Мурманскавтодора возбуждены уголовные дела о получении должностным лицом взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 169 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в 2020-2021 годах ГОКУ "Мурманскавтодор" заключил договор с коммерческой организацией, которая обязалась выполнить в Мурманской области работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Общая сумма контрактов превысила 320 млн рублей. Начальник Мурманскавтодора потребовал от руководителя организации взятку в размере более 11,5 млн рублей за невыявление недостатков при осуществлении контроля и приемку выполненных работ вне зависимости от их качества. Своими действиями обвиняемый также причинил ущерб 7,5 млн рублей организациям, ограничив их деятельность.

В 2022 году обвиняемый запретил своим подчиненным расторгнуть госконтракты и взыскать штрафы с организации, которая некачественно выполнила работы. В результате чего подрядчику было необоснованно выплачено 30 млн рублей.

В июле 2022 года начальник Мурманскавтодора был задержан следователями СК при взаимодействии с УФСБ России по Мурманской области. Объем уголовного дела составил 29 томов.