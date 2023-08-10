Балицкий: ПВО РФ сбивает большинство снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow на Запорожье

Врио губернатора региона отметил, что попадают единичные боеприпасы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны сбивают практически все снаряды из реактивных систем залпового огня HIMARS и ракеты Storm Shadow, которые выпускают Вооруженные силы Украины по населенным пунктам Запорожской области, попадают единичные боеприпасы.

Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"ПВО начала работать, мы привыкли уже сбивать "химеры", если раньше у нас HIMARS из пакета 6 или 12 сбивались 50 на 50, то сейчас или один долетает из пакета, или не долетают вообще. <…>. Сейчас Storm Shadow начали уже сбивать. Они идут 4 или 6, к нам долетает 1 из 6. Из 6 по Крымскому мосту 2 попали. Сейчас, конечно, поставят еще вооружение какое-то, но мы и его научимся сбивать", - заверил Балицкий.