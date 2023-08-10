Варламова оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Представитель Роскомнадзора уточнил, что основанием для возбуждения дела стало размещение им в Telegram сообщения без соответствующей маркировки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей Илью Варламова за нарушение правил маркировки иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Варламова виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - огласила постановление судья.

Заседание прошло в отсутствии представителей Варламова.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что основанием для возбуждения дела стало размещение Варламовым в Telegram сообщения без маркировки иностранного агента.

Варламову была вменена ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.