В Южной Корее суд приговорил депутата к полугоду тюрьмы за клевету на экс-лидера

Вердикт оказался более суровым, чем требование прокуратуры наложить на депутата штраф в размере $3,7 тыс.

СЕУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Республике Корея приговорил депутата парламента от правящей партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сока к шести месяцам тюрьмы по делу о клевете на покойного экс-президента Но Му Хёна. Об этом сообщил телеканал KBS.

В 2017 году депутат на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил, что экс-президент Но Му Хён якобы покончил с собой в 2009 году после ссоры с женой, причиной которой стало расследование по подозрению в коррупции. Чон Чжин Сок утверждал, что жена и сын покойного президента получили миллионы долларов от предпринимателя.

Вердикт оказался более суровым, чем требование прокуратуры наложить на депутата штраф в размере $3,7 тыс. Чон Чжин Сока под стражу не взяли, он планирует обжаловать решение судьи. Если вердикт поддержит Верховный суд, депутат в соответствии с законом потеряет свой мандат.