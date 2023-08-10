10 августа, 08:45,
обновлено 10 августа, 09:07
Взрыв в Сергиевом Посаде

СК подтвердил информацию еще о трех пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Всего неизвестна судьба 12 человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи СК подтвердили информацию о еще трех пропавших без вести после взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, всего неизвестна судьба 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Читайте также
Что известно о взрыве в Сергиевом Посаде

"Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении. Ранее в подмосковном управлении СК сообщали о девятерых пропавших без вести после ЧП.

  

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация