СК подтвердил информацию еще о трех пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Всего неизвестна судьба 12 человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи СК подтвердили информацию о еще трех пропавших без вести после взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, всего неизвестна судьба 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Сотрудники ГСУ СК России по Московской области в рамках следственных действий проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении. Ранее в подмосковном управлении СК сообщали о девятерых пропавших без вести после ЧП.