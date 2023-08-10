В Удмуртии осудили двух сотрудников завода по делу о хищении деталей оружия

Их приговорили к условным срокам

ТАСС, 10 августа. Двух работников одного из промышленных предприятий Ижевска приговорили к условным срокам по делу о хищении либо вымогательстве оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

"Судом одному из обвиняемых назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, другому в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ленинский суд Ижевска признал мужчин виновными по ч. 1, п. "а" ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Они были причастны к организации хищений с предприятия комплектующих деталей к огнестрельному оружию для дальнейшего сбыта в целях, не связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельностью.