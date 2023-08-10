10 августа, 08:58

В Москве госпитализировали президента Абхазии с обострением мочекаменной болезни

Какой-либо угрозы жизни нет, сообщила пресс-служба Аслана Бжании

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в одну из московских клиник с обострением мочекаменной болезни, угрозы жизни нет. Об этом сообщила пресс-служба президента в четверг.

"Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации глава государства в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование. По предварительным данным, у президента обострение мочекаменной болезни, при этом какой-либо угрозы жизни нет", - говорится в сообщении. 

Теги:
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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