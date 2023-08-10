10 августа, 09:14

Зеленоградский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Причиной стало сообщение о минировании здания

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Зеленоградского районного суда Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Проведена эвакуация суда в связи с минированием, на место прибыли специалисты для проверки здания", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о минированиях различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. 

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