В Сочи произошел прорыв магистрального водовода

Специалисты предупредили о возможных перебоях в подаче водоснабжения в центре города

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Прорыв магистрального водовода произошел в Сочи на пересечении улиц Чайковского и Гагарина, около 40 улиц в центре города попадут в зону, где возможны перебои с подачей водоснабжения, будут проведены ремонтные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале водоканала Сочи.

"Специалисты водоканала приступили к устранению крупной предаварийной ситуации на магистральном водоводе в центре Сочи. Она зафиксирована на коммуникациях на пересечении Чайковского и Гагарина. Ситуация расценивается как предкритическая и требует безотлагательных действий. Жители центральных улиц в Сочи могут столкнуться с перебоями воды из-за прорыва крупного водовода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коммунальщики проводят подготовительные работы, после чего приступят к ремонту, для этого оборудование местных насосных станций будет остановлено. В связи с этим перебои подачи водоснабжения будут наблюдаться у абонентов более 40 улиц в центре города. Жителям организуют подвоз воды по заявкам. Полностью завершить устранение последствий и восстановить подачу воды планируется к концу дня.

За последнюю неделю это уже третья авария на сетях водоснабжения в Сочи. До этого магистраль на улице Пластунской была повреждена 8 августа, она обеспечивает водоснабжением ряд улиц Центрального и Хостинского районов Сочи. Как сообщил в четверг мэр Сочи Алексей Копайгородский, поврежденный участок водовода восстановлен, система почти полностью заполнена.

О повреждении магистрального водовода на улице Ленина сообщалось накануне, он обеспечивает водоснабжением три района курорта. Работы на этом участке продолжаются. Завершить восстановительные работы планируется к обеду 10 августа, окончательно стабилизировать давление в системе - к обеду 11 августа. Погода в Краснодарском крае остается жаркой, температура воздуха выше 30 градусов тепла.