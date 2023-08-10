В Дагестане в ДТП погибли два человека

Авария произошла на автодороге Астрахань - Махачкала

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД региона.

"На автодороге Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе произошло столкновение автомобиля Volvo FH12 под управлением жителя Буйнакского района с автомобилем "ВАЗ-21074" под управлением местного жителя. В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений скончались водитель и пассажир "ВАЗ-21074", жительница Бабаюртовского района", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.