В Анапе на два месяца арестовали женщину, обвиняемую в убийстве трехмесячного сына

По предварительной версии, обвиняемая попыталась покончить с собой после убийства ребенка

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца женщине, обвиняемой в убийстве трехмесячного сына. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 20-летней жительницы СОТ "Автомобилист", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девушка обвиняется в том, что 8 августа, находясь по месту проживания, нанесла удар ножом в грудь своему трехмесячному сыну, отчего ребенок скончался. Ввиду невозможности доставки обвиняемой в суд (она находится в больнице), Анапским городским судом было организовано выездное судебное заседание. Суд ходатайство следствия удовлетворил, обвиняемая заключена под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Обвиняемая против ареста не возражала. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности, в апреле 2023 года по решению суда ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, предоставлена отсрочка до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста.

По предварительной версии, после того, как женщина ударила ребенка ножом, она попыталась покончить с собой. Ее родственники вызвали скорую помощь и правоохранителей, женщину госпитализировали.